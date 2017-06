Estados Unidos começam a fechar a porta

Mário Aleixo - RTP 30 Jun, 2017, 06:43 | Mundo

Depois de cinco meses de discussão nos tribunais norte-americanos entram em vigor novos critérios a aplicar a quem chegue do Irão, Líbia, Síria, Somália, Sudão e Iémen.



Critérios a aplicar: quem não tenha ligação de trabalho, ligação académica ou que não tenha família próxima nos Estados Unidos (família próxima que deixa de fora ligações de avós e netos, tios, sobrinhos e sogros).



Quem não tenhas estas ligações próximas ao país não vai entrar nos Estados Unidos nos próximos 90 dias.



Por um período mais alargado 120 dias a contar a partir de hoje ficam também de fora os refugiados e as pessoas que procurem asilo no país.



Estas regras não vão ser aplicadas a quem já tenha um visto legal para viver ou trabalhar nos Estados Unidos.



O Estado do Havai já pediu explicações ao juiz federal.