Estados Unidos condenam ataque contra Embaixada do Azerbaijão em Teerão

Um funcionário da embaixada do Azerbaijão em Teerão foi morto por um atirador que foi detido pela polícia iraniana e que invocou motivos "pessoais" para cometer o crime.

Contudo, para Baku, tratou-se de um ataque "terrorista" contra a sua representação diplomática em Teerão.

"Fazemos eco do apelo do Presidente [azeri, Ilham] Aliyev para uma investigação imediata sobre essa violência inaceitável", disse o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price, em comunicado.

"Qualquer ataque contra diplomatas ou instalações diplomáticas em qualquer lugar é inaceitável", acrescentou Ned Price, sublinhando que cabe às autoridades do Irão "proteger diplomatas estrangeiros".

Também a ONU condenou hoje este ataque, através do porta-voz Stéphane Dujarric que sublinhou que os ataques a instalações diplomáticas são "estritamente proibidos pelo direito internacional".

Dujarric lembrou ainda que as várias convenções obrigam os países a "fazer tudo o que é necessário para proteger" as embaixadas.

O responsável pelo ataque em Teerão, que foi detido, é um homem iraniano casado com uma mulher do Azerbaijão, segundo as autoridades iranianas.