Estados Unidos condenam "cruel atentado" dos talibãs em Cabul

Lusa02 Jul, 2019, 07:29 | Mundo

"Este ataque flagrante ilustra a cruel indiferença dos talibãs pelos compatriotas afegãos, que têm reiterado consistentemente a urgência de encontrar uma solução pacífica para o conflito", declarou a Casa Branca, em comunicado.

As autoridades afegãs disseram que quatro civis e dois membros das forças especiais morreram no atentado de segunda-feira, no qual pelo menos cinco atacantes foram mortos. O porta-voz do Ministério da Saúde, Wahidullah Mayar, afirmou que o ataque deixou 116 feridos.

Os talibãs reivindicaram o ataque, que ocorreu quando decorre a última ronda de negociações dos rebeldes com o enviado norte-americano Zalmay Khalilzad no Qatar.

A capital do Afeganistão foi atingida por vários atentados este ano, o último dos quais ocorreu há um mês, quando uma bomba colocada num autocarro, que transportava funcionários afegãos, causou cinco mortos e mais de uma dezena de feridos.