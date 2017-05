Estados Unidos confirmam presença de dois porta-aviões na Península da Coreia

Lusa 19 Mai, 2017, 10:56 | Mundo

Um breve comunicado do Comando do Pacífico (PACOM, na sigla em inglês) confirma que o porta-aviões USS Ronald Reagan, da base naval norte-americana de Yokosuka (costa oriental do Japão), está na zona e que iniciou patrulhas regulares no Pacífico ocidental "na primavera".

O comunicado não esclarece se os dois porta-aviões de propulsão nuclear estão juntos sendo que não é normal que os Estados Unidos usem vários navios deste género no "mesmo teatro de operações".

No domingo, a Coreia do Norte lançou um míssil de médio alcance, num ensaio que segundo os analistas dos Estados Unidos pode ter servido para desenvolver armamento capaz de atingir o Alasca.

Um porta-voz do Ministério da Defesa da Coreia do Sul explicou à EFE que o porta-aviões USS Carl Vinson encontra-se neste momento a realizar manobras com a Marinha da Coreia do Sul no Mar do Japão.

Por outro lado, uma fonte do governo de Seul disse à agência Yonhap que os dois porta-aviões podem eventualmente realizar manobras conjuntas com as forças da Coreia do Sul no princípio de junho mas o Ministério da Defesa recusou pronunciar-se sobre o assunto.