Washington dá 30 dias a Israel para permitir assistência humanitária em Gaza

Reuters

Os norte-americanos terão mesmo acenado com a suspensão do fornecimento de armas ao país aliado.



Entretanto, o exército israelita voltou a atacar os subúrbios da capital do Líbano. Depois de vários dias sem bombardeamentos, Beirute voltou a ser abalada por explosões. Israel garante que o ataque teve como alvo um armazém estratégico de armas que pertencia ao movimento Hezbollah.