Estados Unidos decretam novas sanções contra a Venezuela

RTP 25 Ago, 2017, 19:06 / atualizado em 25 Ago, 2017, 19:15 | Mundo

Um comunicado emitido esta sexta-feira pela Casa Branca refere que a administração norte-americana não vai ficar "indiferente" perante a instalação de uma "ditadura" na Venezuela. Aprovado o novo pacote de sanções contra o regime de Nicolás Maduro, Washington assume o objetivo de privar o Governo venezuelano de fontes cruciais de financiamento.



“Não ficaremos imóveis perante o desmoronamento da Venezuela. Estas medidas foram cuidadosamente calibradas para privar a ditadura Maduro de uma fonte essencial de financiamento”, disse a Casa Branca num comunicado que anunciava a aplicação de novas sanções que visam a PDVSA.



Rico em recursos petrolíferos, mas pobre em liquidez, o país cuja dívida é estimada em mais de 100 mil milhões de dólares teme entrar em incumprimento financeiro. Desde abril, a oposição venezuelana contesta nas ruas e exige a demissão do Presidente.



Mais de uma centena de pessoas morreram durante os protestos dos últimos quatro meses, uma situação que se alia à profunda crise económica e social que afeta o país desde a descida dos preços do petróleo.



“Os Estados Unidos reiteram o seu apelo à Venezuela para restaurar a democracia, organizar eleições livres e justas, libertar imediata e incondicionalmente todos os presos políticos e pôr fim à repressão do povo venezuelano”, acrescentou o comunicado norte-americano.



Washington e Caracas já não têm embaixadores nos países um do outro desde 2010, mas as relações tinham melhorado após o final de mandato de Barack Obama. Na sequência das eleições para a nova Assembleia Constituinte, convocada de forma unilateral por Maduro, os Estados Unidos voltaram a esfriar o canal diplomático com Caracas.



O momento de maior tensão registou-se há cerca de duas semanas, quando o Presidente norte-americano admitiu a possibilidade de uma invervenção militar na Venezuela. Ainda assim, os dois países mantêm relações económicas e comerciais estreitas, sobretudo no que diz respeito à indústria petrolífera.



c/ Lusa