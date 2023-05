Estados Unidos denunciam visita de ministro israelita a Esplanada das Mesquitas

O governo norte-americano está "preocupado (com a realização) da visita provocadora" do ministro Itamar Ben Gvir, indicou, em comunicado, o porta-voz do Departamento de Estado Matthew Miller.

"Este espaço sagrado não deve ser usado para fins políticos e pedimos a todas as partes que respeitem" o local, acrescentou.

Esta visita do ministro da Segurança Interna israelita, Itamar Ben Gvir decorreu alguns dias depois da "jornada de Jerusalém", a marcar "a reunificação" da cidade, na sequência da anexação da parte oriental por Israel, em 1967.

"As ameaças (do movimento de resistência islâmica) Hamas não nos vão deter. Fui ao Monte do Templo. Jerusalém é a nossa alma", escreveu o ministro na conta da plataforma Telegram, acompanhando o texto com uma fotografia da visita.

A deslocação realizou-se sob escolta policial, sem que se tenha registado qualquer incidente, de acordo com o porta-voz da polícia da cidade.

O Hamas, no poder na Faixa de Gaza, tinha denunciado a anterior visita de Ben Gvir, em janeiro, àquele local, o terceiro mais sagrado do Islão e o mais sagrado do Judaísmo.

Do lado palestiniano, o gabinete do presidente Mahmud Abbas considerou que a visita do líder do partido de extrema-direita Força Judaica à Esplanada das Mesquitas "é brincar com o fogo", enquanto o Hamas indicou que a deslocação "confirma a amplitude do perigo que ameaça Al-Aqsa, sob o governo fascista sionista e a arrogância dos seus ministros de extrema-direita", de acordo com uma mensagem publicada no Telegram.

O local é administrado pela Jordânia, mas os acessos são controlados pelas forças de segurança israelitas.