Estados Unidos. Desentendimento entre Sanders e Warren marca debate democrata

Nos últimos dias a discussão azedou entre os dois senadores e amigos, candidatos à nomeação democrata para as eleições presidenciais de 2020. No início da campanha, Bernie Sanders e Elizabeth Warren, candidatos de grande proximidade ideológica, até tinham chegado a acordo para não se atacarem mutuamente, mas a aproximação da votação no Iowa, que marca o início das eleições primárias, veio adensar novas tensões no campo progressista democrata.







Na segunda-feira, a candidata, algo que o candidato nega perentoriamente.





No debate, Sanders, principal adversário de Hillary Clinton na corrida à nomeação democrata das eleições de 2016, disse mesmo que tal comentário num encontro privado com a adversária teria sido "incompreensível” e que há muitos anos apoiava a ideia de ter uma mulher na Presidência.







Os dois candidatos mantiveram uma postura de confronto durante a discussão. Elizabeth Warren procurou visar vários dos principais candidatos ao mesmo tempo e falar amplamente ao Partido Democrático sobre o pretensor que se procura para enfrentar Donald Trump nas eleições de novembro.





“O verdadeiro perigo que enfrentamos como democratas é escolher um candidato que pode não unir o partido ou alguém que toma como garantidas grandes partes do círculo eleitoral. Precisamos de entusiasmar todas as fações do partido e dar a todos os democratas alguém em quem acreditar”, frisou.





Na leitura da BBC, foi um ataque a triplicar: o candidato Bernie Sanders tem sido criticado por ser muito divisivo, enquanto a candidatura de Pette Buttieg não tem conseguido aglomerar apoios minoritários. Já o candidato Joe Biden, que lidera as sondagens a nível nacional, é visto como um candidato pouco entusiasmante e carismático.





As eleições primárias do Partido Democrático arrancam no próximo dia 3 de fevereiro no Iowa, um passo que costuma ser decisivo para avaliar as hipóteses de cada candidato de chegar à nomeação. No aglomerado de sondagens disponível na Real Clear Politics, para este Estado em particular, Pette Buttigieg esteve na frente durante vários meses, mas Bernie Sanders passou a liderar com mais de 21% desde o início do ano de 2020.







Nos últimos dois dias, Joe Biden subiu nas sondagens e é o candidato com melhores perspetivas nas sondagens no Iowa, bem como a nível nacional. Ainda no Iowa, Bernie Sanders caiu para segundo lugar, seguido de Pette Buttigieg e Elizabeth Warren, todos em movimento descendente. No entanto, os quatro candidatos encontram-se muito próximos na liderança das sondagens.





Nas sondagens a nível nacional , Joe Biden continua na frente com alguma vantagem (27,2% a 13 de janeiro), seguido de Bernie Sanders (19,8%) e Elizabeth Warren (16,6%). Pette Buttigieg surge praticamente empatado com Michael Bloomberg, candidato que entrou tardiamente na corrida à nomeação e que não participou no debate.





Talvez por isso Elizabeth Warren não se tenha preocupado em partilhar o palco com a outra candidata mulher, Amy Klobuchar, que aparece nas sondagens com resultados pouco promissores (pouco mais de 3% a nível nacional).







Lembrou que as duas mulheres candidatas presentes no debate de terça-feira venceram todas as eleições que disputaram, enquanto os candidatos homens presentes tinham perdido coletivamente um total de dez eleições.

Tensões no Médio Oriente





Num debate onde também se falou de questões dos seguros de saúde em que o grande visado pelos ataques de todos os restantes candidatos foi Bernie Sanders, o outro grande tema foi a escalada de tensões com o Irão e a posição dos Estados Unidos no Médio Oriente.





Este foi o primeiro confronto televisivo entre os candidatos desde o ataque norte-americano que matou o general iraniano Qassem Soleimani, a 3 de janeiro.





A agitação naquela região do mundo foi o mote para mais uma troca de acusações, desta vez com Bernie Sanders a recordar que votou contra a guerra do Iraque em 2002, enquanto senador, enquanto o também senador Joe Biden votou a favor.





“Eu acreditava que eles [Administração de George W. Bush] estavam a mentir. Não acreditei neles por um momento. Fiz tudo o que podia para evitar aquela guerra. O Joe viu as coisas de forma diferente”, enfatizou.





Joe Biden reconheceu que o voto em favor da guerra no Iraque foi “um grande erro”, mas que lutou durante as duas Administrações Obama, como vice-presidente, para trazer de volta as tropas norte-americanas.





A política externa dominou o debate como em poucas ocasiões e os vários candidatos dividiram-se em dois grandes grupos. De um lado, Elizabeth Warren e Bernie Sanders defenderam que as forças norte-americanas fossem retiradas do Médio Oriente, do outro, Joe Biden, Pete Buttigieg e Amy Klobuchar consideraram que a presença norte-americana no Iraque a uma escala reduzida.





Joe Biden argumentou mesmo que a presença de tropas norte-americanas em Bagdade é importante para deter qualquer recrudescimento do Estado Islâmico. “Eles [Estado Islâmico] podem voltar se não tivermos um país que reúna o resto do mundo, com um pequeno número de forças especiais conseguimos organizar o esforço conjunto de os derrubar”, disse o candidato, em referência à coligação internacional liderada por Washington.

Impeachment





O debate no Iowa aconteceu a menos de três semanas do voto naquele Estado, mas até lá outro grande acontecimento deverá ocupar as páginas de jornais e os espaços televisivos. O Senado deverá começar nos próximos dias o julgamento para a possível destituição de Donald Trump, no âmbito do processo de impeachment.





Três dos democratas no debate de terça-feira (Sanders, Warren e Klobuchar) são senadores e, questionados sobre se esse processo lhes vai retirar tempo precioso de campanha num momento decisivo da campanha, os candidatos não se mostraram preocupados.





“Há coisas mais importantes que a política”, frisou Elizabeth Warren, que aproveitou para criticar uma Administração que considera “corrupta”.





Na origem deste processo está a acusação do Presidente norte-americano, que terá pedido ao homólogo ucraniano para que investigasse o ex-vice-presidente Joe Biden e o filho, Hunter Biden, fazendo depender a ajuda militar ao país - na defesa contra agressões da Rússia - dessa mesma investigação.





Os democratas acreditam que se tratou de abuso de poder, uma vez que Donald Trump terá procurado, através da Presidência, prejudicar um dos principais candidatos democratas e um possível adversário nas eleições de novembro.





Neste tópico, Joe Biden lamentou que os republicanos “tenham decidido atacar ferozmente” o seu “único filho sobrevivente”, numa referência subtil à morte da primeira mulher e de dois filhos em dois momentos de tragédia pessoal bem conhecidos do grande público.





o grande vencedor deste debate foi mesmo Joe Biden, tendo saído beneficiado luta entre antigos aliados, Bernie Sanders e Elizabeth Warren. Mas se os candidatos mais progressistas não atacaram Biden, os mais moderados também não o fizeram.

“Até certo ponto, a questão constitui um dilema tático num campo lotado de candidatos. É do interesse de todos que alguém ataque Biden, mas não é necessariamente interesse de nenhum dos candidatos ser o único a fazê-lo”, destaca o Vox





Desde o início da corrida à nomeação democrata, um total de 28 candidatos apresentou-se como possível solução para o Partido.