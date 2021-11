Estados Unidos. Detido principal analista da investigação à interferência russa nas eleições de 2016

A detenção de Danchenko faz parte de um inquérito em curso conduzido por John Durham, o procurador especial nomeado pela Administração Trump para liderar a investigação do Governo dos EUA sobre os possíveis laços entre a Rússia e a campanha do ex-presidente em 2016."As acusações derivam de declarações feitas por Danchenko relacionadas com as fontes por si usadas para fornecer informações a uma empresa de investigação do Reino Unido que compôs o que está identificado na acusação como 'Relatórios da Empresa'”, lê-se numa declaração do Departamento de Justiça.

O relatório sugeria que Donald Trump conspirou com o Kremlin para obter ajuda para derrotar Hillary Clinton nas eleições de 2016.

As informações compiladas no dossier foram fornecidas ao FBI e usadas pelas autoridades federais em vários casos.Em 2017, durante uma entrevista ao FBI sobre a origem e veracidade do dossier,Ao New York Times , o analista russo admitiu mesmo olhar com ceticismo para as informações recolhidas de fontes credíveis e de confiança. “E se não forem particularmente precisas? É apenas um rumor ou é mais do que isso?”, questionou Danchenko durante a entrevista.A acusação diz agora que Danchenko mentiu ao FBI quando negou afinidades com um gerente de relações públicas e antigo funcionário democrata e apoiante da adversária de Trump nas eleições de 2016, Hillary Clinton, quando na verdade forneceu informações de forma anónima a esse mesmo funcionário. O analista russo é ainda acusado de forjar detalhes de uma conversa telefónica como uma pessoa que, segundo ele, relatou uma “conspiração e cooperação bem desenvolvida” entre a campanha de Trump e Moscovo.

Acusações políticas de ambos os lados

Tanto o dossier como a investigação de Durham afrentam acusações políticas.

A empresa de Steele era subcontratada por outra empresa de investigação, a Fusion GPS, que por sua vez tinha sido contratada pelo escritório de advocacia Perkins Coie, que trabalhava para a campanha de Hillary Clinton.

Por seu lado, os democratas também criticam a investigação de Durham, caracterizando-a como sendo politicamente motivada. Apesar disso, o presidente Joe Biden nunca fez qualquer tentativa pública de travar a investigação.Donald Trump, que sempre apelidou a investigação aos laços da sua campanha com a Rússia de “caça às bruxas”, elegeu o procurador especial John Durham para escrutinar o “dossier Steele”.A investigação concluiu que a Rússia fez "esforços múltiplos e sistemáticos" para influenciar a eleição presidencial de 2016, mas não conseguiu determinar se Trump cometeu realmente um crime.

A detenção de Danchenko marca a terceira ação penal movida por Durham. Em setembro, a investigação de Durham levou à acusação de um advogado de ciber-segurança, acusado de também ele prestar uma declaração falsa ao FBI. No ano passado, um advogado do FBI declarou-se culpado ao admitir ter adulterado um e-mail relacionado com a vigilância do assessor de Trump, Carter Page.