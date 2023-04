Estados Unidos e Brasil discutiram guerra na Ucrânia após palavras de Lula

Estados Unidos e Brasil discutiram a guerra na Ucrânia depois das palavras de Lula da Silva contra a posição de Washington e Bruxelas neste conflito. O diálogo ocorreu entre conselheiros de segurança nacional dos dois países no dia em que a Casa Branca acusou o Presidente do Brasil de se colocar do lado da Rússia.