Estados Unidos e Irão descartam encontro proposto por Trump

Andreia Martins - RTP31 Jul, 2018, 12:58 / atualizado em 31 Jul, 2018, 13:17 | Mundo

Em qualquer momento, sem quaisquer pré-condições. “Seria bom para o país, bom para eles, bom para nós, bom para o mundo. Sem condições prévias. Se eles querem encontrar-se, eu vou”, disse na segunda-feira o Presidente norte-americano sobre a possibilidade de um encontro com o líder iraniano, Hassan Rouhani.







As declarações foram registadas durante a conferência de imprensa de segunda-feira com o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, e surpreenderam pela abrupta e espontânea mudança de tom que é geralmente escolhido na retórica direcionada ao regime iraniano.





Ainda na semana passada, um tweet colérico de Trump ameaçava abertamente Teerão. “Não voltem a ameaçar os Estados Unidos outra vez ou vão sofrer consequências como poucos sofreram ao longo da história”, escreveu o Presidente norte-americano, um dia depois de Rouhani ter avisado que uma guerra entre o Irão e os Estados Unidos seria “a mãe de todas as guerras”.





Este foi um dos pontos mais tensos numa relação que se tem deteriorado desde que os Estados Unidos anunciaram, em maio último, que iriam abandonar o acordo sobre o programa nuclear iraniano, assinado em 2015 pelo Irão e por um conjunto de potências europeias e mundiais.





A espontaneidade da proposta de Trump para um encontro histórico com Rouhani foi uma hipótese desde logo contrariada pela própria Administração norte-americana.





Em declarações à CNBC, ainda na segunda-feira, o secretário de Estado Mike Pompeo, referia alguns dos pré-requisitos necessários ao diálogo com o Irão.





“Se os iranianos demonstrarem vontade de fazer mudanças fundamentais na forma como tratam o seu próprio povo, na restrição do seu comportamento maligno e ao concordar que vale a pena iniciar um acordo nuclear que realmente impeça a proliferação, então o Presidente estará preparada para se sentar e conversar”, afirmou o responsável máximo pela diplomacia norte-americana.





Em maio último, Mike Pompeo tinha delineado 12 condições necessárias ao estabelecimento de um novo acordo com o regime iraniano, exigindo por exemplo a retirada de tropas iranianas das guerras na Síria e no Iémen.

Outro encontro inédito?







Em reação às palavras de Trump, também o Conselho de Segurança Nacional norte-americano veio esclarecer que os Estados Unidos “não vão levantar quaisquer sanções ou restabelecer relações diplomáticas e comerciais” com o Irão até que haja “mudanças tangíveis e sustentadas” em Teerão. “Até lá, o peso das sanções tornar-se-á mais doloroso até que o regime mude de rumo”, acrescentou um porta-voz.





Por sua vez, um dos conselheiros de Hassan Rouhani, Hamid Aboutalebi, veio esclarecer que qualquer reunião entre os dois líderes só aconteceria com provas de “respeito pela grande nação do Irão”, com o regresso efetivo dos Estados Unidos ao acordo nuclear de 2015.





Já esta terça-feira, o próprio Presidente iraniano lembrou que a decisão de sair do acordo, assumida por Donald Trump, é “ilegal”.







Kamal Kharazi, responsável pelo Conselho Estratégico iraniano para as Relações Externas, desvalorizou esta terça-feira a oferta do Presidente norte-americano.







"Com base nas nossas más experiências em negociações com a América e com base na violação pelos norte-americanos dos seus compromissos, é óbvio que não vemos nenhum valor na proposta de Trump", referiu o responsável.







Um eventual encontro entre Trump e Rouhani seria o primeiro face-a-face entre os Presidentes dos dois países desde a Revolução Islâmica de 1979. Desde então que o contacto mais próximo entre dois responsáveis dos dois países foi por telefone, entre Rouhani e Obama, em 2013.





Não obstante o exemplo recente da cimeira de Singapura, que reuniu Donald Trump e o líder norte-coreano num encontro histórico e inédito, a possibilidade de um encontro entre Rouhani e o homólogo norte-americano parece neste momento longínqua e distante.







Na próxima semana, a partir de 6 de agosto, os Estados Unidos vão iniciar a primeira fase de reposição de sanções financeiras contra Teerão. O segundo estágio da reposição de sanções deverá acontecer a 4 de novembro, com a retirada de empresas estrangeiras de território iraniano. Este segundo pacote de sanções será imposto precisamente dois dias antes das eleições intercalares que se realizam este ano nos Estados Unidos.





Também em novembro, Washington pretende impor um embargo internacional ao petróleo iraniano. Quem desrespeitar esta diretiva e continuar a importar poderá sofrer sanções, avisa Washington.





Perante esta hipótese, Teerão já ameaçou em várias ocasiões fechar o Estreito de Ormuz, localizado no Golfo Pérsico, e por onde passa cerca de 30 por cento de todo o fluxo de petróleo a nível mundial.





“A República Islâmica nunca procurou aumentar a tensão na região nem quer criar problemas nos cursos de água a nível global, mas não vai desistir tão facilmente do seu direito de exportar petróleo”, afirmou esta terça-feira o Presidente iraniano.







Duelo entre Washington e Bruxelas



A retórica de ameaça entre Estados Unidos e Irão tem crescido ao longo dos últimos meses desde que Donald Trump anunciou, a 8 de maio, que iria retirar os Estados Unidos do acordo sobre o programa nuclear iraniano, assinado em 2015 ao fim de vários anos de negociações.





Também conhecido por Plano Conjunto de Ação (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA, na sigla em inglês), este acordo reunia Estados Unidos com várias potências, desde logo a Rússia e a China, mas também a França, Reino Unido e Alemanha, com a participação da União Europeia.





Desde a campanha eleitoral que Donald Trump se assumia como um crítico acérrimo do documento assinado durante o mandato de Barack Obama, denunciando que o acordo permitia vantagens financeiras e económicas em troca de uma mera limitação temporária do programa nuclear iraniano. Para além disso, o atual Presidente norte-americano considera que um acordo abrangente com o Irão deverá abordar a influência do país que vê como uma força “desestabilizadora” no Médio Oriente.





Na sequência da decisão norte-americana, os restantes países que participaram nas negociações continuam a tentar assegurar que o acordo multilateral se mantém de pé, com Teerão a exigir a conservação de vantagens e benefícios para o país, mesmo depois da saída dos Estados Unidos.





Os esforços têm sido liderados pela União Europeia, em rota de coligação com o aliado norte-americano. França, Alemanha e Reino Unido comprometem-se a respeitar o acordo e a União Europeia continua a preparar um “estatuto de bloqueio” que deverá entrar em vigor nos próximos dias.





Esta nova legislação, aprovada a 17 de julho, tem como propósito proteger as empresas europeias dos efeitos das sanções norte-americanas e permitir que estas continuem a fazer negócios com o Irão.





“O Estatuto de Bloqueio proíbe as empresas da UE de cumprir os efeitos extraterritoriais das sanções dos EUA, permite às empresas a obtenção de indemnizações decorrentes de tais sanções junto da pessoa causadora dos prejuízos, e anula o efeito na União Europeia de quaisquer decisões judiciais estrangeiras que se baseiem nelas”, explicou Federica Mogherini, chefe da diplomacia europeia, no início do mês.





No entanto, os Estados Unidos já vieram reafirmar que não vão isentar as empresas europeias de sanções por negócios com o Irão, uma vez que o novo regime sancionatório norte-americano prevê punir as empresas internacionais que continuem a operar em solo iraniano.





Apesar da firme defesa do acordo nuclear, a União Europeia receia perder mais de 855,5 milhões de euros em relações comerciais com os Estados Unidos, como resultado do impasse transatlântico.





Do lado iraniano, a Presidência espera que Bruxelas se mantenha fiel à sua palavra. “Após a saída ilegal dos Estados Unidos do acordo, a bola está neste momento do lado europeu”, referiu Hassan Rouhani esta terça-feira.