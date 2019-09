Estados Unidos e talibãs prestes a fechar acordo

Lusa01 Set, 2019, 07:41 | Mundo

"Estamos no limiar de um acordo que reduzirá a violência e abrirá a porta para que os afegãos se possam sentar juntos a negociar uma paz honrosa e sustentável num Afeganistão unido e soberano que não ameace os EUA, os seus aliados ou qualquer outro país", escreveu Zalmay Khalilzad, na rede social Twitter.

O anúncio do enviado dos Estados Unidos para o processo de paz no Afeganistão acontece no final da nona ronda de negociações entre representantes dos EUA e dos talibãs no Qatar.

O porta-voz do talibãs em Doha, Suhail Shaheen, também já tinha indicado no sábado que o acordo estava "quase fechado".

Entre 13.000 e 14.000 soldados norte-americanos permanecem no Afeganistão, onde os Estados Unidos intervieram em 2001 para desmantelar a Al-Qaida, responsável pelos ataques de 11 de setembro.

O número de militares norte-americanos atingiu os 98.000, no auge da luta, em 2011.

Na quinta-feira, Trump anunciou que se o acordo for alcançado, os EUA reduzirão para 8.600 o número de soldados no Afeganistão, numa fase inicial, mas não deu detalhes da "presença" que quer manter a longo prazo.

No centro do acordo está uma retirada significativa das tropas norte-americanas do Afeganistão e a garantia, por parte dos talibãs, de que aquele país não voltará a acolher militantes que se dediquem a planear ataques terroristas noutras partes do mundo.

O anúncio de um iminente acordo acontece um dia depois de quase 30 pessoas morreram na sequência do ataque talibã à cidade Kunduz, no norte do Afeganistão.