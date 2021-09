Estados Unidos. Emirados Árabes Unidos terão influenciado política externa americana

Segundo os promotores, a intenção do milionário apoiante e amigo de longa data do antigo presidente dos Estados Unidos Donald Trump era aumentar a influência política dos Emirados Árabes Unidos.De acordo com a agência Bloomberg , Tom Barrack, de 74 anos, foi convidado a encontrar-se em Abu Dhabi, em dezembro de 2016, com o príncipe herdeiro dos Emirados Árabes Unidos, sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, com o irmão do príncipe e seu conselheiro de segurança, sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, e com o diretor dos serviços secretos, Ali Mohammed Hammad Al Shamsi.Estes três governantes encarregaram Barrack e outros dois arguidos de defenderem os interesses dos Emirados Árabes Unidos nos Estados Unidos. A agência Bloomberg, que teve acesso à acusação, refere que Barrack terá encorajado os seus interlocutores a imaginar os benefícios que poderiam obter nos próximos quatro anos da administração Trump.Na reunião estavam ainda um representante dos assuntos humanitários no Paquistão e o embaixador dos Emirados Árabes nos Estados Unidos. “, lia-se no SMS do empresário Rashid Al Malik ao assistente de Barrack, Matthew Grimes, após o encontro.



De presidente da comissão inaugural a acusado





Em julho, Tom Barrack foi acusado de atuar como agente estrangeiro não registado nos Estados Unidos, declarando-se inocente. “Claro que sou inocente de todas essas acusações e vamos provar isso no tribunal”, reagia em comunicado após ser conhecido o rol de acusações, que inclui obstrução à justiça e falsas declarações.





Rashid deixou os Estados Unidos em abril de 2018, três dias após ter sido interrogado sobre o seu trabalho para os Emirados Árabes Unidos. Matthew Grimes, também acusado, declarou-se igualmente inocente.



Com muita experiência acumulada em fazer negócios no Médio Oriente, Barrack apoiou Trump no início da campanha, tendo chegado mesmo a fazer a defesa da sua campanha em programas televisivos. Segundo a acusação, os Emirados Árabes pediram ao investidor para defender os seus interesses ainda durante a campanha presidencial de 2016. Depois, Barrack presidiu à comissão inaugural de Donald Trump e ajudou a equipa de transição a preencher lugares críticos.



Nomeações favoráveis e encontro com Donald Trump





Os Emirados Árabes Unidos tornaram-se num dos mais fortes aliados dos Estados Unidos durante a governação de Donald Trump, em particular no contexto da tensão dos norte-americanos com a Arábia Saudita após o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, no consulado do seu país na Turquia.



Segundo a agência Bloomberg, a ajuda de Barrack aos Emirados Árabes Unidos fez-se sentir em várias frentes, como a escolha de candidatos preferidos pelos Emirados Árabes Unidos para posições na Casa Branca e a mediação de encontros.





Um destes encontros aconteceu a 15 de maio de 2017, entre o presidente Donald Trump e o príncipe herdeiro dos Emirados Árabes Unidos, que terão debatido o interesse mútuo em combater a influência do Irão no mundo árabe e a luta contra o terrorista. O sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan terá ainda ajudado o presidente americano a preparar a visita à Arábia Saudita, que aconteceria dali a quatro dias.





O embaixador dos Emirados Árabes nos Estados Unidos chegou a instar Barrack sobre possíveis nomeações para cargos como o de secretário de Estado ou de secretário da Defesa, diretor da CIA e conselheiro nacional de segurança, refere a acusação, ao que Barrack terá respondido: “tenho o vosso interesse regional em alta consideração”.





No entanto, as preferências da Abu Dhabi para o nome do embaixador americano no seu país não se concretizaram e nem o próprio Barrack conseguiu a nomeação.



Crise diplomática do Qatar



Outra das movimentações referida pela acusação prende-se com a informação de como a Casa Branca viu o bloqueio dos Emirados Árabes Unidos ao Qatar. Barrack terá informado o seu sócio Malik que a administração Trump se preparava para ter um encontro com o Qatar, algo que era contra os interesses de Abu Dhabi.





Após Barrack ter enviado uma mensagem a Trump em que dizia ter “algo muito importante a partilhar” sobre o Médio Oriente”, o encontro não se realizou. Mais tarde, Malik enviou uma mensagem em que expressava o seu “agradecimento muito especial e o reconhecimento do grandalhão. Com todo o respeito pelos seus esforços”.





Segundo a Bloomberg, as referências à atuação de Barrack como agente dos Emirados Árabes Unidos terminam em setembro de 2017.





Em 2020, o secretário de Estado norte-americano mediou a reaproximação entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, que resultou no tratado de paz de setembro do mesmo ano. Uma estratégia, em tudo semelhante aos planos avançados por Barrack anos antes.





Barrack foi libertado sob caução, de 250 milhões de dólares, encontrando-se a aguardar julgamento. O juiz não considerou que as relações próximas com os Emirados Árabes nem a cidadania libanesa pudessem facilitar a fuga do investidor.