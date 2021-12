Estados Unidos. Empresa de petróleo acusada de derrame na Califórnia

Caso sejam condenadas a empresa e outras duas relacionadas, os seus responsáveis poderão ser sentenciados a cinco anos de prisão em liberdade condicional e pagar multas de milhões de dólares.



Os procuradores afirmaram que as empresas foram negligentes na resposta a um derrame que aconteceu no princípio de outubro devido a danos causados ao oleoduto por uma âncora de um navio, meses antes.



Existem estimativas que indicam que o petróleo derramado alcançou uma zona que se prolonga por 88 quilómetros no oceano e chegou a várias praias da Califórnia, matando muitas das espécies marinhas ali presentes e obrigando à paragem da atividade piscatória.



“O oleoduto, que era usado para transferir petróleo de várias estruturas para uma fábrica de processamento de Long Beach, começou a derramar na tarde de 1 outubro, mas os arguidos continuaram a utilizar o oleoduto danificado até à manhã do dia seguinte”, pode ler-se numa nota emitida pelos procuradores.



Os mesmos explicaram que, apesar dos alarmes para avisar a empresa (foi ativado por oito vezes), os trabalhadores continuaram a usar o oleoduto.



“Como resultado de uma alegada conduta negligente, o que foi estimado como 114,000 litros de petróleo foi derramado perto da zona oeste de Huntington Beach”.



Os procuradores explicaram que os empregados não receberam treino adequado para trabalhar nestas situações, que não perceberam a perigosidade do derrame e mostraram-se “fatigados” e com “poucos recursos humanos”.



A empresa alegou que o sistema de deteção não estava a funcionar devidamente e que mostrou uma fuga de um ponto do oleoduto que não estava danificado. A empresa disse também que a fuga se deu a vários quilómetros de distância do local onde o sistema dizia haver uma fuga.



“Se os trabalhadores soubessem que havia uma fuga no oleoduto para a água, teriam parado o funcionamento do mesmo no momento”, explicou a Amplify, de acordo com a Associated Press.



O derrame que aconteceu em outubro trouxe à praça pública novo debate sobre a presença de plataformas petrolíferas a poucos quilómetros de costa densamente povoada. Depois do sucedido, vários grupos ambientais enviaram uma petição para o Departamento do Interior dos Estados Unidos para instar o Governo a cancelar a concessão de terrenos para a instalação de plataformas perta da costa californiana.