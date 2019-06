Estados Unidos enviam mais mil soldados para o Médio Oriente

RTP18 Jun, 2019, 11:55 | Mundo

O Pentágono autorizou, esta segunda-feira, o envio de mais mil soldados para o Médio Oriente. O destacamento incluirá forças de segurança e soldados para monitorização complementar e recolha de informação. As tropas serão distribuídas por via aérea, marítima e terrestre.



O aumento do número de soldados dá-se pouco depois da divulgação, pelo Presidente Trump, do destacamento de outros 1500 soldados, em maio.



Como causa, o secretário de Defesa, Patrick Shanahan, aponta o "comportamento hostil das forças iranianas e dos seus grupos de "procuradores". E acrescentou que "os EUA não pretendem um conflito com o Irão", mas querem "garantir a segurança e bem-estar dos funcionários militares que trabalham em toda a região para proteger os interesses nacionais”.



Mike Pompeo, secretário de Estado, assegurou também que os EUA não pretendiam iniciar uma guerra com o Irão, mas que estavam "a considerar um grande leque de opções". Pompeo deverá encontrar-se esta terça-feira com o comandante responsável pelo Médio Oriente, no Comando Central na Florida.



O Presidente iraniano, Hassan Rouhani, replicou que o Irão não tem qualquer desejo de envolver-se num conflito. "O Irão não se envolverá numa guerra contra nenhuma nação. Os que nos enfrentam são um grupo de políticos com pouca experiência". E acrescentou: "Apesar de todos os esforços dos norte-americanos na região e do seu desejo de cortar as nossas relações com todo o mundo e de isolar o Irão, têm sido mal-sucedidos".

Alegado ataque a navios petroleiros e "chantagem nuclear"