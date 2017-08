Estados Unidos esperam vontade russa para discutir crise na Ucrânia

Jorge Almeida - RTP 07 Ago, 2017, 10:07 | Mundo

O secretário de estado dos EUA, Rex Tillerson, esteve reunido com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, em Manila, à margem do fórum regional sobre segurança.



Na agenda do encontro esteve a crise na Ucrânia, a Síria e as sanções aplicadas entre os dois países.



Sobre a crise ucraniana que se arrasta desde novembro de 2013, Tillerson afirmou aos jornalistas que existe “vontade” da Rússia para discutir uma solução.



O Ministro dos Negócios Estrangeiros russo anunciou que o representante especial do presidente Donald Trump para as negociações sobre a Ucrânia, Kurt Volker, irá em breve a Moscovo para reunir com Vladislav Surkov, o encarregado russo para o assunto.







O ministro Sergei Lavrov fez uma avaliação positiva sobre as discussões bilaterais sobre a Ucrânia e a Síria, acrescentando que os responsáveis concordaram em reabrir um canal diplomático ao mais alto nível, suspenso por Moscovo depois das sanções decretadas por Washington.

EUA vão responder à expulsão dos diplomatas

De regresso a Washington, Rex Tillerson anunciou que os Estados Unidos vão responder até 1 de Setembro à decisão de Moscovo de reduzir significativamente o corpo diplomático norte-americano na Rússia.



No passado dia 30 de julho, o Presidente Vladimir Putin ordenou a expulsão do país de 755 diplomatas norte-americanos, uma redução para menos de metade da representação diplomática dos EUA em território russo.



O secretário de Estado afirmou que Washington ainda não decidiu como vai responder e que fez “várias perguntas clarificadoras” a Sergei Lavrov.



Na última quarta-feira, o presidente Donald Trump promulgou as novas sanções contra a Rússia aprovadas no congresso, devido à alegada ingerência russa nas eleições presidenciais e ao envolvimento na crise na Ucrânia.