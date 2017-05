Estados Unidos falam em crematório na Síria usado para encobrir crimes em prisão

Reuters

O Departamento de Estado norte-americano diz que vai apresentar provas de que o crematório existe mesmo e a responsabilidade é do governo de Bashar al-Assad, como explica o jornalista João Torgal.



Stuart Jones, responsavel do Departamento de Estado para o Médio Oriente disse ainda que não está nada otimista relativamente ao acordo que criou zonas seguras, um acordo delineado pela Rússia com o apoio do Irão e da Turquia.