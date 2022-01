Estados Unidos ficam com custódia de suspeito da morte de ex-Presidente do Haiti

Mario Antonio Palacios foi detido na Jamaica em outubro, e, na segunda-feira, preparava-se para voar para o seu país natal, a Colômbia.

Contudo, durante uma escala no Panamá, a Interpol notificou Palácios de que o Governo dos EUA o iria extraditar, informou hoje o general Jorge Luis Vargas, diretor da polícia da Colômbia, acrescentando que o seu país, a Jamaica e os Estados Unidos se coordenaram para a deportação e extradição de Palacios para território norte-americano.

A Interpol emitiu um alerta vermelho sobre Palácios, acusando-o de tentativa de homicídio, assalto à mão armada e conspiração, com base num pedido do Governo haitiano.

Marlene Rodríguez, porta-voz do gabinete do procurador dos EUA no sul da Florida, explicou que Palacios estava sob custódia dos EUA e que iria comparecer no tribunal federal ainda hoje.

O Governo do Haiti emitiu uma breve declaração, dizendo apenas esperar que a justiça prevaleça, no caso do assassinato do Presidente Jovenel Moise, em 07 de julho, na sua residência privada.

Palacios foi um de mais de uma dezena de antigos soldados colombianos acusados pelo assassinato de Moise.

O Governo colombiano disse que a maioria dos ex-soldados foi enganada, julgando estar numa missão legítima de fornecer proteção e que poucos sabiam que se tratava de uma missão criminosa.

Mais de 40 suspeitos foram detidos, incluindo 19 ex-soldados colombianos, entre os quais se encontra Palacios, que foi militar na Colômbia durante 20 anos.