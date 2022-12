Estados Unidos impõem sanções a entidades financeiras russas

O banco comercial russo Rosbank, que foi comprado este ano por Vladimir Potanin - amigo chegado de Vladimir Putin e um dos homens mais ricos da Rússia - é o principal alvo das sanções.





Juntam-se à lista outras instituições encaradas como "chaves" para financiar o esforço de guerra russo. Além do Rosbank, as sanções atingem entidades como o VTB Bank - o segundo maior banco russo, a empresa estatal Ferrovias e a Interros, uma sociedade gestora de participações sociais gerida por Potanin, bem como os seus filhos e mulher.





Brian Nelson, sub-secretário de Estado para o Terrorismo e Inteligência Financeira, afirmou que "ao sancionar grandes bancos russos" o país está a "reforçar o isolamento da Rússia dos mercados globais".





A sanção congela quaisquer bens norte-americanos que as entidades possuam e proíbe os americanos de negociarem financeiramente com estas.





O governante acredita que as decisões hoje tomadas pelos Estados Unidos, em conjunto com as ações tomadas pelos parceiros internacionais, irão "inibir ainda mais a capacidade do regime de Putin de financiar a sua guerra horrível contra a Ucrânia". Este passo do gabinete do Tesouro surge depois de o Reino Unido e o Canadá terem decretado medidas semelhantes contra Potanin.