Estados Unidos impõem sanções sobre oligarcas russos

Inês Geraldo - RTP06 Abr, 2018, 16:52 | Mundo

A ação foi tomada perante a pressão do congresso norte-americano. Impõe sanções e congela os negócios com oligarcas do alumínio e ouro, como é o caso de Oleg Deripaska e Suleiman Kerimov.



Foram castigados, no total, sete oligarcas, 12 empresas controladas por russos e mais 17 oficiais governamentais.



Steve Mnuchin, secretário do Tesouro, falou em comunicado sobre a decisão. “O governo russo opera para o benefício desproporcionado de oligarcas e elites governamentais”.



Mnuchin explicou que Moscovo está “envolvido num espectro de atividade maligna por todo o globo, em que se inclui a continuação da ocupação da Crimeia, a instigação à violência no leste ucraniano, municiamento do regime de Assad com material e armas enquanto os civis sírios são atacados, e a tentativa de subverter democracias do ocidente e atividades cibernéticas maliciosas”.



Konstantin Kosachev, representante de assuntos internacionais do parlamento russo, declarou que as sanções norte-americanas não têm qualquer base e são pouco amigáveis. É declarado que as imposições americanas podem prejudicar a economia russa, especialmente nos setores financeiro e energético.



O executivo russo anunciou que vai apoiar as empresas estatais que estão na lista americana de sanções.



As movimentações americanas devem-se à alegada interferência russa nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016, em que Donald Trump foi eleito.

Pouca ação sobre a Rússia

Desde que foi para a Casa Branca que uma das maiores críticas a Donald Trump prende-se com a pouca ação da administração norte-americana em agir contra a Rússia. A situação na Crimeia e a ação russa na guerra civil da Síria têm sido severamente criticadas e até os republicanos repreendem Trump por pouco fazer nessas matérias.



O presidente tem sentido muita pressão por parte de Washington para sancionar a Rússia mas os últimos tempos têm sido de disputas entre os dois países. O caso Skripal, um antigo espião que foi envenenado em Salisbury, no sul de Inglaterra, deu origem a uma crise diplomática.



Para além da ação de várias nações europeias, os Estados Unidos deram ordem de expulsão a 48 diplomatas e a 12 funcionários russos das Nações Unidas. O consulado russo em Seattle foi encerrado.



Em fevereiro, a Casa Branca imputou responsabilidades aos russos por um dos ataques informáticos mais destrutivos e caros alguma vez conhecidos.



(c/ Reuters)