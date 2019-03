Estados Unidos impuseram novas sanções à Venezuela

RTP02 Mar, 2019, 09:35 / atualizado em 02 Mar, 2019, 09:47 | Mundo

“Estamos a sancionar membros das forças de segurança de Maduro em resposta à repreensível violência, mortes trágicas e inconsciente queima de comida e medicamentos destinados aos doentes e famintos na Venezuela, disse Steven Mnuchin, Secretário do Tesouro dos Estados Unidos.



Os Estados Unidos “vão continuar a ter como alvo aqueles que são leais a Maduro que prolongam o sofrimento de vítimas desta crise humanitária”, reforçou.



As sanções incluem o congelamento de bens nos Estados Unidos e impedem que organismos norte-americanos façam quaisquer transações financeiras com eles.



A lista inclui o responsável da Guarda Nacional Richard Lopez e cinco outros responsáveis militares e da polícia que estão sedeados perto das fronteiras com a Colômbia e com os Estados Unidos. O Departamento de Estado norte-americano revogou ainda os vistos de viagens de 49 venezuelanos, acusados de “minar a democracia”.





Num momento em que uma intervenção militar estará fora dos planos, Juan Guaidó anunciou que vai voltar a pedir que os venezuelanos se pronunciem nas ruas contra Maduro.







"Esta é uma mensagem a todos os venezuelanos: esperem que, nas próximas horas, nos próximos dias, amanhã, haverá uma grande convocatória às ruas da Venezuela", antecipou Guaidó, esta sexta-feira em Buenos Aires, onde se encontra em busca de apoio para a criação de um governo de transição.







O Presidente interino explicou que será um protesto de Carnaval. "Aproxima-se o Carnaval, mas na Venezuela não há água. Não se podem fazer carros alegóricos porque não há borracha. Então, o que era tradição para nós (venezuelanos), transformaremos num grande protesto nacional nos próximos dias", avisou.







"Vamos preparar um grande protesto", prometeu.







Juan Guidó antecipou ainda que fará um anúncio "muito importante" aos funcionários públicos do país sobre um aspecto relacionado com "o resgate da burocracia do Estado que continua sequestrada por (Nicolás) Maduro".







"Quero falar com os funcionários públicos na Venezuela: nesta semana de Carnaval haverá um anúncio muito importante sobre a burocracia que continua sequestrada por Maduro", indicou. "Fiquem muito atentos ao chamamento que vamos fazer na Assembleia Nacional (Parlamento), eu mesmo, sobre resgatar a burocracia do Estado sequestrada por Maduro", insistiu.







"Aos venezuelanos que resistem quero dizer-lhes que voltaremos às ruas da Venezuela nos próximos dias. Voltaremos a resistir e a resistir-nos", reforçou, classificando a manifestação como uma "pressão contra a ditadura de Maduro".Juan Guaidó afirmou que o apoio dos militares a Nicolás Maduro está a ceder e afiança mesmo que já tem a confiança de 80 por cento das Forças Armadas da Venezuela. Guaidó fala de pressão máxima ao Governo de Maduro.O Presidente interino reconhecido por meia centena de países, entre os quais Portugal, anunciou que "a única volta atrás deste processo na Venezuela é a volta à casa de muitos venezuelanos".