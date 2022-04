Estados Unidos instam Coreia do Norte a retomar a via do diálogo

Sung Kim, emissário da Administração dos Estados Unidos para a Coreia do Norte Foto: Reuters

O regime norte-coreano deve "retomar a via diplomática", instou hoje o emissário norte-americano para a Coreia do Norte, após uma série sem precedentes de ensaios de mísseis por Pyongyang.