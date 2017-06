Estados Unidos instam países implicados na crise do Golfo a manterem-se "abertos a negociações"

Lusa 28 Jun, 2017, 08:42 | Mundo

Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Bahrein cortaram, no passsado dia 05, relações diplomáticas com o Qatar, acusando-o de apoiar ao terrorismo, desencadeando a mais grave crise regional desde a guerra do Golfo de 1991.

O secretário de Estado norte-americano esteve reunido, separadamente, com altos funcionários do Qatar e também do Kuwait, país que tenta mediar o diferendo.

A porta-voz do Departamento de Estado Heather Nauert indicou que o representante do Kuwait concordou que todas as partes precisam de "exercer contenção" para haver um diálogo diplomático produtivo.

No mesmo dia, em Washington, o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita afirmou, aos jornalistas, que não havia necessidade de negociações, devendo o Qatar decidir apenas se aceita ou não a lista de exigências apresentada.

Os quatro países enviaram ao Qatar uma lista de exigências para iniciar um diálogo e para pôr fim à crise diplomática, composta por 13 pontos, na qual reclamam, entre outros, o encerramento da televisão Al-Jazeera, de uma base militar da Turquia no Qatar e uma redução das ligações diplomáticas com o Irão.

Os quatro países exigiram ainda que Doha corte quaisquer contactos com a Irmandade Muçulmana e com outros grupos fundamentalistas islâmicos como o xiita Hezbollah, a Al-Qaida e o Estado Islâmico.

Os quatro países árabes deram dez dias ao Qatar para cumprir as exigências apresentadas, incluindo uma soma não especificada em compensações.

No sábado passado, o governo de Doha, que recusa as acusações de apoio ao terrorismo, anunciou estar a preparar uma resposta adequada às exigências, salientando que tais imposições são uma "invasão à soberania" daquele país.

Em declarações citadas pela emissora pública britânica BBC, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar rejeitou a lista de exigências, afirmando que não eram nem razoáveis nem realistas.

As acusações ao Qatar de apoio ao terrorismo são recorrentes, mas Doha nega-as.

O Qatar acolhe no seu território dirigentes do Hamas -- Khaled Meshaal -- e da Irmandade Muçulmana -- como Yussef al-Qaradaui --, consideradas organizações terroristas pelos países vizinhos.

O país é também acusado de laxismo na luta contra o financiamento do terrorismo através de fundos privados.