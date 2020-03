Estados Unidos. Joe Biden acumula apoios contra Bernie Sanders

Em dia de Super Terça-Feira nos Estados Unidos, Joe Biden conseguiu o apoio de candidatos da ala moderada do Partido Democrático no embate com o senador do Vermont, Bernie Sanders. Amy Klobuchar e Pete Buttigieg retiraram-se da corrida à nomeação presidencial e podem ser um trunfo na campanha do ex-vice-presidente.