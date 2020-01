Estados Unidos justificam morte de Soleimani como ação de autodefesa

É a justificação do executivo de Donald Trump à morte do general que revelou ainda a intenção de tomar medidas adicionais no Médio Oriente caso seja necessário para proteger os EUA.Numa carta enviada ao Conselho de Segurança da ONU, a embaixadora dos EU nas Nações Unidas, Kelly Craft, disse que os Estados Unidos também estão "".É a mais recente posição dos Estados Unidos relativamente aos motivos que levaram o governo de Donald Trump a decidir matar o general Soleimani, ataque que teve resposta do irão com o lançamento de mísseis a duas bases norte-americanas no Iraque, na madrugada de terça para quarta-feira.Na última madrugada há o registo de um novo ataque, mas sem autor conhecido, de dois “rockets” que atingiram a zona verde em Bagdad, onde estão edifícios governamentais e a embaixada dos Estados Unidos.Ataque ainda não reivindicado. A agência Reuters cita fontes da polícia iraquiana para dizer que um dos “rockets” caiu a uma centena de metros da embaixada norte-americana.Entretanto o vice-presidente dos Estados Unidos disse que Washington recebeu informação de que o Irão está a enviar mensagens às milícias xiitas no Iraque para que não ataquem alvos norte-americanos.E tal como tinha prometido Donald Trump falou sobre o ataque iraniano às bases norte-americanas no Iraque para sublinhar que os Estados Unidos têm o maior poder militar mas preferem não usar a força.O presidente norte-americano prefere avançar com mais sanções económicas.Numa declaração na Casa Branca, rodeado de chefes militares e ao lado dos secretários de Estado e da Defesa, Donald Trump disse que o ataque iraniano não provocou vítimas e anunciou novas sanções.

Nesta declaração Donald Trump disse que não permitirá que o Irão desenvolva armas nucleares e pediu à NATO para ter um maior envolvimento no Médio Oriente.O responsável da NATO, Jens Stoltenberg, respondeu pouco depois para dizer que concordava com o presidente dos Estados Unidos no reforço do papel da organização no Médio Oriente.Jens Stoltenberg falou ao telefone com Donald Trump, depois da declaração desta tarde na Casa Branca.Victor Ângelo, antigo secretário-geral adjunto da ONU e consultor de política internacional considera que um maior empenhamento da NATO significa que os Estados Unidos pretendem mostrar que não estão sozinhos.Este responsável considera também que vai haver um aumento da presença militar na região.

Quanto ao ataque da última madrugada Victor Ângelo considera que foi mesmo essa a intenção do Irão e acrescenta que foi uma decisão marcada pela sabedoria.