Estados Unidos não conseguem imunidade de grupo no Dia da Independência

Os Estados Unidos estão a dois dias do famoso feriado do 4 de Julho, o Dia da Independência. Em março, Joe Biden fez o primeiro discurso à nação, e apontou esta data concreta, 4 de Julho, com o dia da independência do vírus, que iria marcar o princípio do fim da pandemia.