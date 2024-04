Estados Unidos "não realizaram ataques" no Iraque na sexta-feira - Pentágono

"Estamos cientes de relatos de que os Estados Unidos realizaram ataques aéreos no Iraque [na sexta-feira]. Esta informação é falsa", escreveu o Centcom na rede social X (antigo Twitter), referindo-se a um bombardeamento de uma base militar no centro do Iraque.

Pelo menos uma pessoa morreu e oito ficaram feridas durante um bombardeamento de uma base militar no centro do Iraque, disseram duas fontes da segurança iraquiana.

Um responsável militar e um responsável do Ministério do Interior iraquiano não conseguiram identificar os responsáveis por este bombardeamento aéreo contra a base de Calso, na província da Babilónia, noticiou a agência France-Presse (AFP).