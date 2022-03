Estados Unidos nomeiam seis nigerianos como terroristas associados ao Boko Haram

"O Departamento para o Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro adicionou os cidadãos nigerianos Abdurrahman Ado Musa, Salihu Yusuf Adamu, Bashir Ali Yusuf, Muhammed Ibrahim Isa, Ibrahim Ali Alhassan, e Surajo Abubakar Muhammad", lê-se num comunicado divulgado hoje em Washington pelo equivalente ao Ministério das Finanças nos governos europeus.

Em causa está a convicção dos Estados Unidos de que estas pessoas "ajudaram materialmente, patrocinaram ou deram ajuda financeira, material ou tecnológica, ou forneceram bens ou serviços" ao Boko Haram.

As ações hoje anunciadas, acrescenta-se no comunicado, surgem depois do julgamento que decorreu nos Emirados Árabes Unidos relativo a estes elementos do Boko Haram, organização que os EUA designaram como terrorista em novembro de 2013.

O Boko Haram opera na Nigéria desde 2009, e é responsável pela morte de milhares de pessoas, principalmente no norte do país mais populoso da África subsaariana.