Estados Unidos ordenam embargo de armas ao Camboja

As novas restrições, emitidas pelos departamentos de Estado e do Comércio, deverão ser publicadas e entrar em vigor esta quinta-feira, segundo a agência de notícias Associated Press (AP).





Um aviso no Registo Federal apontou que os desenvolvimentos no Camboja são "contrários aos interesses da segurança nacional e da política externa dos EUA".

, acrescentava-se na nota.A medida segue-se às sanções do Departamento do Tesouro, em novembro último, contra dois altos funcionários militares cambojanos por corrupção, e surge numa altura de crescente preocupação com a influência de Pequim.Na altura, o Governo dos EUA emitiu um aviso às empresas norte-americanas sobre a potencial exposição a entidades e militares cambojanos, envolvidos "em violações dos direitos humanos, corrupção e outras condutas desestabilizadoras".O Camboja considerou que as sanções tinham motivações políticas.Os EUA têm controlos semelhantes em relação às exportações de artigos que possam ser desviados para "utilizadores finais militares" em Myanmar, China, Rússia e Venezuela.A China é o maior investidor e o parceiro político mais próximo do Camboja.Nos últimos anos, o governo cambojano tem reprimido a oposição, fechado os meios de comunicação e forçado centenas de políticos, ativistas dos direitos humanos e jornalistas ao exílio.Grupos de direitos humanos denunciaram detenções arbitrárias e outros abusos.