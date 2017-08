Estados Unidos ordenam fecho de consulado russo em São Francisco

RTP 31 Ago, 2017, 18:23 | Mundo

A decisão foi anunciada esta quinta-feira num comunicado divulgado pela Departamento de Estado norte-americano. “Pedimos ao governo russo que feche o seu consultado-geral em São Francisco, um anexo da sua chancelaria em Washington e o anexo do seu consulado em Nova Iorque”, lê-se no documento.



Os Estados Unidos referem que, com este fecho, os dois países ficarão com três consulados cada um. Washington diz no entanto que decidiu permitir que Moscovo mantenha algumas das repartições que tem nos Estados Unidos para por “fim ao círculo vicioso” de deterioração das relações entre os dois blocos.



A decisão norte-americana surge como resposta à redução dos diplomatas norte-americanos em território russo decretada pelo Kremlin.



Vladimir Putin tinha decidido reduzir o corpo diplomático norte-americano em território russo em julho, como resposta às novas sanções aprovadas pelo Congresso norte-americano. O Presidente russo tinha ordenado a saída de 755 diplomatas e enviados norte-americanos, reduzindo a presença norte-americana a 455 pessoas.



Moscovo reagiu já à ordem saída esta quinta-feira de Washington. O chefe da diplomacia russa lamenta a escalada de tensões entre os dois países, acusando Washington de a ter iniciado. Em comunicado, Moscovo indica que vai estudar as medidas agora anunciada pelos EUA e que o ministro Sergei Lavrov falou já com o homólogo norte-americano Rex Tillerson.