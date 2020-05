Estados Unidos pedem redução da violência para se iniciar diálogo intra-afegão

Após ter estado reunido na quarta-feira em Cabul com o presidente afegão, Ashraf Ghani, e com Abdullah Abdullah, que está à frente do processo de paz, Zalmay Khalilzad disse hoje através da rede social Twitter: "Em relação à paz, concordámos que a violência é demasiado alta e que é necessário agir com urgência para que todas as partes a reduzam".

"O enviado dos Estados Unidos expressou a esperança de que as negociações intra-afegãs comecem num futuro próximo. Eu sublinhei que a paz também é uma prioridade afegã, mas que necessita um consenso regional e internacional mais forte, assim como uma redução da violência e um cessar-fogo como passos fundamentais para as conversações", escreveu por seu turno Abdullah no Twitter.

Este responsável está desde domingo à frente do recentemente criado Alto Conselho para a Reconciliação Nacional, uma nomeação que pôs fim a uma grave crise política no Afeganistão, resultante da recusa de Abdullah de aceitar os resultados das presidenciais de setembro, nas quais Ghani foi reeleito.

Antes do encontro com os líderes afegãos em Cabul, Khalilzad esteve reunido no Qatar com o líder da delegação dos talibãs no país, o mullah Baradar, a quem transmitiu a sua "preocupação" com os recentes ataques insurgentes no Afeganistão e defendeu a necessidade de serem reduzidos.

O porta-voz dos talibãs em Doha, Suhail Shaheen, confirmou hoje o encontro, adiantando que as partes discutiram em detalhe sobre como "agilizar o processo de paz".

A declaração surge um dia depois de o líder dos talibãs, Haibatullah Akhundzada, afirmar que o movimento está determinado a respeitar o acordo assinado com os Estados Unidos, visando retirar as tropas estrangeiras do Afeganistão, apesar dos casos de violência.

Esta reduziu-se significativamente após a assinatura do acordo de Doha em fevereiro, mas nas últimas semanas voltou a aumentar.

Khalilzad reconheceu que "os talibãs mantiveram o seu compromisso de não atacar as forças da coligação" internacional, mas têm atacado as forças afegãs.

A violência levou à suspensão da troca de prisioneiros prevista no acordo de Doha: 5.000 presos talibãs contra 1.000 detidos das forças afegãs. Até ao momento apenas pouco mais de mil homens foram libertados no total por ambas as partes.

Na terça-feira, as forças de segurança afegãs anunciaram que repeliram um ataque dos talibãs a Kunduz (norte), tendo conseguido manter o controlo desta cidade estratégica.

As forças de segurança afegãs anunciaram hoje que repeliram um ataque de grupos talibãs em Kunduz, no norte do Afeganistão, tendo conseguido manter o controlo daquela cidade estratégica.

Um dia antes, um atentado com um veículo armadilhado na cidade de Ghazni (leste) matou pelo menos sete pessoas e feriu dezenas de outras.