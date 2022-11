Estados Unidos pedem tréguas no norte da Síria e Iraque

"Encorajamos a desescalada, vamos continuar a acompanhar o que se passa no terreno", disse a porta-voz adjunta do Pentágono, Sabrina Singh, em conferência de imprensa.

Singh observou que os EUA apelaram à desescalada, não só da Turquia, mas "de todas as partes envolvidas".

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse na terça-feira que o país ia lançar, "o mais depressa possível", uma operação terrestre "com tanques e soldados" contra as milícias curdas, o que intensificará a operação aérea e de artilharia destacada durante o fim de semana no norte da Síria e no Iraque.

O porta-voz do Departamento de Estado Ned Price também apelou para "uma imediata" desescalada das hostilidades, e expressou preocupação sobre as recentes ações militares na região.

Ancara culpa as Unidades de Proteção Popular (YPG) da milícia curda e o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, ilegalizado), o grupo guerrilheiro curdo na Turquia, pelo atentado bombista de novembro, no centro de Istambul, onde morreram seis pessoas e 81 ficaram feridas, embora ambos movimentos tenham negado qualquer envolvimento.

Como retaliação, a Turquia lançou uma operação de bombardeamento contra militantes curdos nas zonas fronteiriças da Síria e do Iraque a 19 de novembro.