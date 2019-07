Estados Unidos. Pena de morte federal volta a ser aplicada

RTP26 Jul, 2019, 14:38 | Mundo

“O Congresso autorizou expressamente a pena de morte através de legislação adotada pelos representantes do povo nas duas câmaras do Congresso e subscritas pelo Presidente”, começou por afirmar o procurador-geral, William Barr.





“O Departamento de Justiça respeita o Estado de Direito – e temos o dever perante as vítimas e as suas famílias de levar a cabo as penas aplicadas pelo nosso sistema judicial”, acrescentou.





Após 16 anos, as execuções vão voltar. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos - equivalente ao Ministério da Justiça - já deu instruções à agência federal de prisões para agendar as primeiras cinco execuções. De acordo com o Centro de Informação sobre a Pena de Morte, 62 pessoas foram condenadas à pena capital e aguardam pelo dia da execução – a grande maioria espera na prisão de Terre Haute, no Estado do Indiana.



No comunicado, William Barr afirmou que vai ser aplicado um novo protocolo para a utilização da injeção letal. Esta descoberta vai substituir o uso de três substâncias químicas por apenas uma, o pentobarbital. Bastam 15 miligramas deste químico para separar a vida da morte.





A diretora do Projeto de Punição Capital, Cassandra Stubbs, refutou a alegação de que as execuções foram determinadas pela "raça e geografia" e revelou que este pode ser um processo demorado.





“Precisamos de tempo para considerar e analisar os casos e não há absolutamente nenhuma base para agrupar os casos dessa maneira e de os apressar", explicou Cassandra Stubbs.

Cinco execuções, cinco assassinos



As cinco execuções vão visar pessoas condenadas "pela morte, e em certos casos pela tortura e violação, dos membros mais vulneráveis da sociedade: crianças e idosos”, lê-se num comunicado do Departamento de Justiça.





“Sob as administrações de ambas as partes, o Departamento de Justiça pediu a pena de morte contra os piores criminosos, incluindo estes cinco assassinos, cada um dos quais foi condenado por um júri de seus pares, depois de um processo completo e justo”, assegurou William Barr.



O primeiro condenado a ser executado vai ser um membro de um grupo de supremacia branco que foi condenado, em maio de 1999, pelo assassínio de uma família de três pessoas, incluindo uma criança de oito anos, no Distrito de Arkansas. Daniel Lewis Lee vai ser executado a 9 de dezembro.

Um segundo homem foi considerado culpado de ter esfaqueado uma avó de 63 anos e a neta de nove, em maio de 2003, pelo Tribunal Distrital do Arizona. Lezmond Mitchell deverá ser executado a 11 de dezembro.

Wesley Ira Purkey, o terceiro condenado, violou e assassinou uma menina de 16 anos. Para além disso, ainda foi considerado culpado pelo Tribunal de Missouri, em novembro de 2003, por ter morto uma mulher de 80 anos à machadada. A execução vai ocorrer no dia 13 de dezembro.

O quarto indivíduo abusou sexualmente da filha de dois anos antes de a espancar até à morte. Foi considerado culpado pelo Tribunal Distrital do Sul do Texas, em março de 2004. A 13 de janeiro, Alfred Bourgeois vai enfrentar a morte por meio de uma injeção letal.



A última execução, marcada para o dia 15 de janeiro, visa um homem que matou cinco pessoas, ‘a sangue frio’, incluindo as duas filhas menores. Dustin Lee Honken foi condenado pelo Tribunal Distrital do Norte de Iowa, em outubro de 2004.Pena de morte “é imoral e tem muitas falhas"

“A pena de morte não é apenas ineficaz e imoral, mas também repleta de preconceitos contra pessoas de cor, indivíduos de baixa renda e portadores de doenças mentais. É um desperdício de dinheiro dos contribuintes e não faz nada para melhorar a segurança pública”, revelou o senador Cory Booker.





Uma decisão do Supremo Tribunal em 1972 levou à suspensão da pena de morte a nível federal, mas esta acabou por ser reposta em 1988.

A pena de morte voltou a ser legal, mas cada Estado possui diferentes leis e padrões quanto aos métodos, limite de idade e à gravidade dos crimes cometidos.



Os “métodos cruéis e incomuns” utilizados levaram a um dos principais dilemas em relação à forma como as execuções podem ser executadas. A dificuldade em encontrar os compostos químicos necessários para fabricar injeções letais indolores tornou-se num dos obstáculos a combater.



Contudo, a presente Constituição dos Estados Unidos “não garante a um preso uma morte sem dor”, apesar de já não ser permitido utilizar a cadeira elétrica como meio de execução. Atualmente, apenas a injeção letal pode ser utilizada.

Ainda assim, a candidata às eleições primárias do Partido Democrata, Kamala Harris, defendeu que o sistema da pena capital “é imoral e tem muitas falhas”.



“Muitas pessoas inocentes foram mortas. Precisamos de uma moratória nacional à pena de morte, não uma ressurreição”, lê-se num tweet da senadora.

Para a senadora Dianne Feinstein “o governo federal deveria esforçar-se para acabar com essa punição brutal e muitas vezes cruel”.rematou.