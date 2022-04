Estados Unidos prenderam hacker português que controlava plataforma de venda de dados

Os Estados Unidos dizem que uma plataforma criada por um hacker português serviu para comprar e vender milhões de dados pessoais. O português foi detido em Londres e as autoridades americanas dizem que ele fundou a plataforma com apenas 14 anos e terá lucrado milhares de euros com esse negócio ilícito.