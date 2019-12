Estados Unidos preparam lei para punir abusos da China em Xinjiang

O projeto de lei aprovado na terça-feira, designado de, abre caminho à punição de autoridades chinesas pelo envolvimento na repressão da minoria étnica uigur.





Aprovado de forma esmagadora pela Câmara dos Representantes - 407 votos a favor contra apenas um voto contra – o projeto de lei insta o Presidente norte-americano a condenar os abusos de Direitos Humanos contra a minoria muçulmana e o encerramento dos campos de detenção em Xinjiang.





Para além disso, os representantes apontam também à imposição de sanções contra Chen Quanguo, um poderoso membro do Politburo que é secretário do Partido Comunista em Xinjiang.





O projeto de lei prevê ainda o reforço do controlo das exportações de tecnologia norte-americana para a China, tecnologia essa que pode ser usada para “suprimir a privacidade individual, liberdade de movimento e outros Direitos Humanos básicos”.





O projeto de lei aprovado pela Câmara dos Representantes, onde existe uma maioria democrata, terá agora de ser aprovado pelo Senado, com maioria republicana. De seguida, o projeto de lei terá de ser aprovado pelo próprio Presidente norte-americano.

“Pagar o preço devido”





Ainda que este projeto de lei sobre os uigur tenha passado apenas pela Câmara dos Representantes, as reações por parte da China não se fizeram esperar.





Num comunicado do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Pequim considera que o projeto de lei é uma difamação contra os esforços por parte da China em “combater o terrorismo” e que é uma forma de interferir na política doméstica e “atacar as políticas do Governo” de Pequim.





“As questões de Xinjiang não são sobre Direitos Humanos nem questões étnicas ou religiosas, mas sobre a luta contra o terrorismo e atividades secessionistas”, referiu o porta-voz Hua Chunying.





“Acham que vamos ficar indiferentes perante as ações dos Estados Unidos para prejudicar os interesses da China? Acho que todas as palavras e ações devem pagar o preço devido”, acrescentou em conferência de imprensa.





A China insta os Estados Unidos a “corrigir os seus erros” e a evitar que o projeto-de-lei seja aprovado, e que Pequim “irá responder de acordo com o desenvolvimento da situação”.

Quem são os uigurs?





Ao longo dos últimos meses, a China tem negado quaisquer violações dos direitos dos uigures. Em causa estão denúncias de discriminação das minorias uigures e cazaques, predominantemente muçulmanos, que residem sobretudo na região de Xinjiang – junto à fronteira com o Afeganistão e Paquistão – e que são etnicamente distintos dos han, o grupo étnico maioritário na China.





o Consórcio Internacional de Jornalistas denunciou a existência de campos de detenção para reeducar e assimilar aquela minoria muçulmana através da consulta de documentos internos do Partido Comunista Chinês. Na semana passada,através da consulta de documentos internos do Partido Comunista Chinês.





De acordo com a investigação, cerca de um milhão de pessoas de minorias étnicas são mantidas em campos de doutrinação em detenções extrajudiciais, onde os detidos são forçados a criticar o Islão e a jurar fidelidade ao Partido, existindo mesmo um sistema de pontos que avalia os comportamentos dos detidos.





Os documentos revelam ainda a recolha de dados de computadores e telemóveis na região de Xinjiang e o uso de inteligência artificial por parte das autoridades chinesas, de forma a ajudar a estipular, por via de algoritmos, quem deve ou não ser detido ou interrogado.





Os jornalistas denunciaram também que são usadas tecnologias de reconhecimento facial ou linguagem corporal e ainda sistemas de “reconhecimento de emoções” para analisar e avaliar o estado mental dos detidos.





A China tinha negado inicialmente a existência destes campos, mas reconheceu na semana passada que se tratam de “centros de formação vocacional” com que se pretende erradicar o “extremismo” na região. Pequim considera que estas minorias são suscetíveis à influência do extremismo islâmico e que a região de Xinjiang é vulnerável às ideias separatistas.

E o acordo comercial?





Esta é a segunda vez no espaço de duas semanas que os Estados Unidos aprovam leis ou projetos de lei contra a atuação da China. De recordar que ainda na semana passada Donald Trump tinha ratificado uma proposta de lei, desenhada pelo Congresso, que apoia os Direitos Humanos e a democracia em Hong Kong e que permite a Washington sancionar as autoridades chinesas.





O documento leva o Presidente norte-americano a rever anualmente o estatuto comercial atualmente favorável ao território autónomo, sendo que este pode ser revogado caso as liberdades nesse território sejam comprometidas.







A lei assinada na semana passada prevê ainda a aplicação de sanções contra as autoridades chinesas que violem os Direitos Humanos naquele território, onde se têm registado manifestações contantes ao longo dos últimos meses.







Como medida de retaliação,





O crescendo de tensão entre Pequim e Washington desponta numa altura em que os dois países tentam dar os primeiros passos no sentido de chegar a um acordo comercial.





De acordo com a agência Bloomberg, os dois países estão esta quarta-feira em vias de chegar a um acordo sobre que tarifas alfandegárias serão retiradas, o que constituiria a primeira fase de um acordo mais amplo. , o que constituiria a primeira fase de um acordo mais amplo.

As notícias de um possível entendimento entre os dois países surgem um dia depois de Donald Trump ter admitido, à margem do início de trabalhos da cimeira da NATO, que decorre por estes dias em Londres, que o acordo com a China poderia ter de esperar até depois das eleições presidenciais nos Estados Unidos, marcadas para novembro de 2020.





O Presidente norte-americano considerou que as negociações estavam até agora a ser positivas, mas que não existia qualquer prazo para se alcançar um acordo comercial.





Apesar de esperar que esse entendimento surja “em breve”, Donald Trump admitiu que talvez fosse melhor “esperar até depois das eleições”.







(com agências internacionais)