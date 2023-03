Estados Unidos prometem reforçar fornecimento de gás à Europa

Os dois líderes discutiram ainda a guerra na Ucrânia, com sintonia total de posições.



Já sobre a ameaça chinesa, a Europa mantém mais relações económicas com o gigante asiático do que os Estados Unidos gostariam.



A prioridade é reduzir a dependência energética da Europa em relação à Rússia.