Estados Unidos "prontos a agir" na Síria

Graça Andrade Ramos - RTP12 Mar, 2018, 19:07 / atualizado em 12 Mar, 2018, 19:08 | Mundo

A reunião desta segunda-feira foi convocada para debater a falta de eficácia da resolução aprovada por unanimidade em 24 de fevereiro e que impunha 30 dias de tréguas em toda a Síria.



A resolução foi ignorada no terreno e tanto os EUA como o Reino Unido apontaram o dedo não só a Damasco como também a Moscovo.



Haley não hesitou em recordar a intervenção dos EUA o ano passado na Síria após um alegado ataque com armas químicas e disse que o país está pronto a intervir de novo, se o Conselho de Segurança não conseguir deter a ofensiva do Governo sírio no enclave de Ghouta Oriental.



"Não é o caminho que preferimos, mas é uma via que já provamos podermos tomar e que estamos preparados para tomar de novo", avisou os restantes embaixadores.



Acusações à Rússia

"Parar o banho de sangue"

"Deixem-se de críticas"

O secretário-geral da ONU, António Guterres, lamentou por seu lado a não aplicação da resolução e apelou "todos os Estados" a agir de modo a aplicar as tréguas, de forma a permitir que o auxílio internacional chegue aos civis.Tornou-se "urgente para permitir as evacuações humanitárias", disse.Todos os participantes concordaram que a resolução não foi respeitada, apesar das horas de cessar-fogo anunciadas pela Rússia segunda-feira, 26 de fevereiro, e que rapidamente foram igualmente ignoradas.A Rússia, aliada do Governo sírio, foi aliás o saco de pancada dos embaixadores dos Estados Unidos e do Reino Unido, que acusam Moscovo de ser responsável direto pela não aplicação das tréguas."Nem Damasco nem a Rússia tinham qualquer intenção de aplicar o cessar-fogo", acusou Nikki Haley, referindo que Moscovo "explorou falhas" da declaração que previa exceção às tréguas quanto aos "grupos terroristas" e seus afiliados. Tanto Damasco como Moscovo afirmam que os grupos armados que controlavam Ghouta Oriental são "terroristas"."Será que a Rússia se tornou o instrumento de Bashar al-Assad ou pior, do Irão?", perguntou a embaixadora norte-americana.Jonathan Allen, embaixador adjunto do Reino Unido na ONU, avisou por seu lado que "haverá que prestar contas" e que "o papel da Rússia no apoio a Damasco não será esquecido".A França pediu à Rússia para "parar o banho de sangue"."A Rússia pode fazer parar o banho de sangue", disse aos jornalistas em Nova Iorque o embaixador francês na ONU,."Sabemos que a Rússia, tendo em conta a sua influência sobre o regime, tendo também em conta a sua participação nas operações, tem a capacidade de convencer o regime por todas as pressões necessárias de deter esta ofensiva terrestre e aérea", contra Ghouta oriental, acrescentou François Delattre.As criticas esbarraram na resposta do embaixador russo no início da reunião do Conselho de Segurança.Vassily Nebenzia afirmou que o Governo sírio tem "todo o direito de remover a ameaça à segurança dos seus cidadãos" e descreveu os subúrbios de Damasco como um "antro de terrorismo".Deixem-se "de críticas sem fim à Rússia", respondeu friamente o embaixador.