Estados Unidos reabrem embaixada nas Seychelles após 27 anos

A reabertura foi avançada pelo Departamento de Estado norte-americano, depois de ter indicado também planos para abrir uma missão diplomática no norte da Noruega.

A embaixada nas Seychelles faz parte de um esforço para contrariar a crescente influência da China na região do Indo-Pacífico.

Os EUA já estão a erguer uma embaixada nas Maldivas e abriram ou anunciaram planos para abrir outras representações diplomáticas no Pacífico, incluindo Ilhas Salomão, Tonga e Kiribati, de acordo com a agência de notícias Associated Press (AP).

A embaixada dos EUA em Victoria, capital das Seychelles, encerrou em 1996, como parte das medidas de redução de custos após o fim da Guerra Fria.

Os interesses norte-americanos no arquipélago com 115 ilhas, a cerca de 1.500 quilómetros a leste da África continental, eram tratados pelos diplomatas com base nas Maurícias.

"É o momento certo para elevar a relação para que juntos possamos enfrentar melhor os desafios partilhados e tirar partido de oportunidades mutuamente benéficas", afirmou, em comunicado, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, citado pela AP.

"A nossa busca conjunta de paz, democracia e prosperidade será um farol em toda a África e na região do oceano Índico", afirmou.