Estados Unidos saúdam Governo moçambicano e Renamo pelo acordo nas negociações de paz

"Os Estados Unidos saúdam esta notícia de progresso significativo no sentido de alcançar este marco-chave", lê-se num comunicado da embaixada norte-americana em Maputo distribuído hoje à imprensa.

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Ossufo Momade, assinaram hoje o acordo de cessação das hostilidades, para o fim formal dos confrontos entre as forças governamentais e o braço armado do principal partido da oposição.

Para o Governo norte-americano, as partes devem agora adotar medidas para o cumprimento do acordado, condição para a manutenção da paz no país.

Os Estados Unidos "instam ambas as partes para continuarem a tomar medidas concretas e simultâneas para cumprirem os seus respetivos compromissos no âmbito dos acordos sobre assuntos militares e descentralização", acrescenta-se no documento.

O acordo de cessação das hostilidades entre os dois líderes acontece depois de se ter iniciado na segunda-feira o processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração dos membros do braço armado da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) e a entrega pelo partido dos oficiais que vão integrar a Polícia da República de Moçambique (PRM).

O Governo moçambicano e a Renamo já assinaram em 1992 um Acordo Geral de Paz, que pôs termo a 16 anos de guerra civil, mas que foi violado entre 2013 e 2014 por confrontos armados entre as duas partes, devido a diferendos relacionados com as eleições gerais.

Em 2014, as duas partes assinaram um outro acordo de cessação das hostilidades militares, que também voltou a ser violado até à declaração de tréguas por tempo indeterminado em 2016, mas sem um acordo formal.