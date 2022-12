Estados Unidos tornam obrigatório teste de covid-19 a visitantes da China

Na quarta feira, os EUA sublinharam que foi a falta de dados "adequados e transparentes" sobre a covid-19 na China que levou à imposição dos testes a quem viaja da China, Hong Kong e Macau.





Para controlar possíveis surtos, a partir de 5 de janeiro os Estados norte-americanos estão de sobreaviso "para ajudar a retardar a propagação do vírus enquanto trabalhamos para identificar quaisquer potenciais novas variantes que possam surgir", explicaram responsáveis do CDC - Centros de Controlo e Prevenção de Doenças.





Por sua vez, a China, após ter as fronteiras fechadas durante três anos, decidiu aligeirar as medidas da política zero-covid e anunciou que a partir de 8 de janeiro de 2023 a circulação com o exterior do território iria fazer-se com menos restrições.





Perante a reação dos EUA, o Ministério das Relações Exteriores de Pequim afirmou esta quarta-feira que as regras do coronavírus devem ser instituídas apenas com base "científica" e acusou os países ocidentais e a comunicação social "exagerarem" a situação.







Na rede social Weibo, muitos cidadãos chineses comentarem a decisão norte-americana com indignação:"Pensei que todos os países estrangeiros tivessem aberto as fronteiras. Isso não é racismo?", questionou um utilizador, cujo post recebeu mais de três mil "gostos".





Para outros, a posição norte-americana era mais compreensível: "Isso não é nada comparado a todas as restrições que tínhamos para pessoas que entravam na China".





Os Estados Unidos esclareceram entretanto que o teste é exigido a qualquer pessoa proveniente da China ou de um terceiro país, independentemente da nacionalidade.

Comunidade internacional

O Japão decidiu também que, a partir desta sexta-feira, os viajantes da China serão testados à chegada e quem testar positivo ficará de quarentena até sete dias.





A quarentena também é imposta a casos positivos que cheguem à Índia; Taiwan tornou os testes obrigatórios a viajantes provenientes da China.

Aeroporto de Milão | Jennifer Lorenzini - Reuters





A União Europeia anunciou hoje que se abstém de aplicar restrições à circulação de pessoas que tenham partido da China, mas promete manter-se vigilante e pronta a agir em conjunto.







No entanto, de forma independente, a Itália decidira já impor testes obrigatórios a passageiros de território chinês.





O Reino Unido e a Austrália dizem que estão a monitorizar o aumento da covid-19 naquele país, mas para já não têm planos para implementar qualquer restrição.