Estados Unidos ultrapassam as 800 mil mortes desde o início da pandemia

Os dados oficiais colocam os Estados Unidos como o país mais afetado no número de mortos, à frente do Brasil, Índia, México ou Rússia.



Cerca de 450 mil mortes aconteceram em 2021, apesar das vacinas contra a covid-19 terem começado a ser autorizadas em dezembro de 2020 e amplamente disponibilizadas na primavera de 2021.



O número total de mortes provocado pelo coronavírus SARS-CoV-2 é superior à população dos Estados norte-americanos como o Dakota do Norte ou o Alasca.



Atualmente a média de mortes encontra-se nas 1.150 por dia, segundo os números mais recentes do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC).



A grande maioria das mortes é de pessoas não vacinadas.



Cerca de 72% da população norte-americana já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, registo abaixo de muitos países.



O Congresso dos Estados Unidos respeitou um minuto de silêncio na terça-feira em homenagem às vítimas causadas pela pandemia.



"Recordaremos que 800.000 entes queridos não chegaram até aqui: um pai ou um avô, uma mãe ou um avó, um amigo ou um rosto conhecido na vizinhança", salientou o líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, num comunicado de imprensa.



"Todos nós conhecemos alguém que foi levado por esta doença", acrescentou.



Os Estados Unidos enfrentam uma quinta vaga, com o aumento de novos casos a ser associado ainda à variante Delta.



No entanto, os especialistas estão agora preocupados com a nova variante Ómicron, que começa a espalhar-se no país, embora ainda represente apenas cerca de 03% dos novos casos.