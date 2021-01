Estados Unidos ultrapassam os 25 milhões de infetados por covid-19

De acordo com a Efe, que cita os números da Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos registaram até hoje 25.003.695 casos confirmados de covid-19 pelas 16:00 de Lisboa, o que representa 25,2% do total mundial.

No que diz respeito ao número de mortos, os Estados Unidos registam praticamente o dobro dos óbitos no Brasil, que com 216.445 mortes ocupa o segundo lugar das estatísticas.

A seguir aos Estados Unidos em número de casos estão a Índia, com mais de 10,6 milhões, e o Brasil, com mais de 8,8 milhões de pessoas infetadas com o vírus que provoca a doença covid-19.

A Universidade Johns Hopkins assinalou o dia 21 de janeiro do ano passado como a data em que se registou o primeiro caso da doença, que 367 dias depois se espalhou por 7,62% da população norte-americana.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.121.070 mortos resultantes de mais de 98,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.