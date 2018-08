Numa primeira fase, as sanções abrangem o mercado dos automóveis, do ouro e do aço, e a partir da meia noite o Irão deixa de poder usar dólares americanos.



Donald Trump anunciou que as sanções regressam porque o acordo nuclear de 2015 "só beneficia o Irão".



O presidente do Irão acusou os Estados Unidos de criarem uma "guerra psicológica".