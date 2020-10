Estados Unidos voltam a inscrever Carrie Lam em lista negra

O Departamento de Estado norte-americano publicou o primeiro relatório anual sobre a autonomia de Hong Kong, tal como exigido por uma lei aprovada pelo congresso no verão passado.



A lei destinava-se a endurecer as sanções à antiga colónia britânica, depois de a China ter aprovado uma lei da segurança nacional que minou a autonomia do território.



O documento "sublinha a contínua oposição (dos EUA) às ações de Pequim, que visam deliberadamente minar as liberdades dos residentes em Hong Kong e impor as políticas opressivas do Partido Comunista da China", pode ler-se num comunicado do departamento de Estado.



De acordo com a lei norte-americana, o relatório deveria servir para designar os responsáveis pela violação das liberdades de que Hong Kong deveria beneficiar durante um período de 50 anos desde o regresso à China em 1997, ao abrigo do princípio "um país, dois sistemas", e impor sanções em conformidade.



No entanto, a diplomacia norte-americana optou por nomear apenas dez pessoas, que já tinham sido sancionadas pelos Estados Unidos em agosto.



Os responsáveis na "lista negra" incluem a chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, considerada pró-Pequim, além do diretor do gabinete de ligação que representa o governo chinês no território, Luo Huining, e do chefe da polícia da antiga colónia britânica, Chris Tang.