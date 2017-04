"Estamos num mundo sem amanhã porque não é possível prever o dia seguinte"

A escalada da tensão militar no pacífico ocidental cresce de dia para dia. Os Estados Unidos iniciam manobras militares conjuntas com a Coreia do Sul junto ao paralelo 38 que divide as Coreias.



No Norte a população foi avisada que o país está prestes a ser invadido pelos EUA.



Pyongyang diz-se pronta para reagir em defesa do país. Ameaça com um ataque nuclear à frota norte-americana no Mar da China e às bases militares na Coreia do Sul.



O regime de Kim Jong-un garante também que é capaz de atingir o Estados Unidos com um míssil.



Pyongyang prepara-se para a celebração do centésimo quinto aniversário do nascimento do grande líder - Kim Il-sung, avô do actual, Kim Jong-un.

A festa do próximo sábado será também uma manifestação de força, além de um gigantesco desfile militar é previsível que seja lançado um míssil de longo alcance. A vizinha Coreia do Sul está alerta e teme que o sexto teste nuclear do Norte aconteça também no próximo fim de semana.



O ambiente volátil que se vive, garante a comentadora do Jornal 2, "curiosamente não tem sido sentido nos mercados, que se têm mantido próximo de máximos históricos".



Cristina Azevedo lembra que a situação de retração económica mundial "não deixa adivinhar que haja dinheiro suficiente para alimentar um conflito mundial de larga escala", pelo que os mercados têm reagido com normalidade apenas se notando "um aumento exponencial do preço do ouro e do petróleo".



A economista encontra a explicação para este movimento do preço destes bens bem mais na questão síria do que no que se está a passar na península das Coreias.



Os Estados Unidos garantem estar dispostos a novos bombardeamentos sobre o regime de Bashar Al-Assad, a comentadora do Jornal 2, Cristina Azevedo, lembra que "uma conflito, mesmo que localizado naquela área, afetaria o estreito de Ormuz, por onde passa 30% de todo o comércio mundial de petróleo".



Os Estados Unidos estão a investigar o papel da Rússia no ataque químico na Síria. Rex Tillerson está em Moscovo, num momento em que o Kremlin afirma ter provas que novos ataques vão ser encenados pelos rebeldes para justificar uma intervenção americana contra Assad. Rússia, Irão e Síria reúnem-se sexta-feira para coordenar uma resposta.