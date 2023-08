"Estamos unidos, solidários e sem hesitações", afiança Marcelo na Polónia

Marcelo Rebelo de Sousa quis novamente passar a mensagem de união no campo estratégico militar na conferência de imprensa conjunta com o presidente polaco, no final de uma visita oficial ao país.





O chefe de Estado português considerou ainda determinante a resposta rápida da comunidade internacional à invasão da Ucrânia, sublinhando que tal facto está a alterar a geopolítica global.A enviada especial da Antena 1, Inês Ameixa, acompanhou os discursos.