Foto: Luís Peixoto - Antena 1

Há dois meses que cerca de meio milhão de pessoas estão deslocadas em Israel. Depois dos ataques do Hamas, a 7 de outubro, o Governo de Telavive evacuou as cidades próximas das operações militares - quer na Faixa de Gaza, quer no norte do país, onde decorrem combates com o Hezbollah.