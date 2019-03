Estão criadas as condições para uma governação de estabilidade (PAIGC)

Lusa18 Mar, 2019, 12:48 | Mundo

"O povo guineense, no dia 10 de março, fez as suas escolhas, com as suas escolhas ficaram outorgadas as competências da representação do povo na Assembleia Nacional Popular, com esta assinatura estão criadas as condições para que não hajam quaisquer dúvidas sobre a interpretação que se deve fazer da maioria parlamentar para uma governação em estabilidade", afirmou Domingos Simões Pereira.

O presidente do PAIGC falava num unidade hoteleira de Bissau, após a assinatura de um acordo de incidência parlamentar e governativa, com a Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático a Guiné-Bissau, União para a Mudança e Partido da Nova Democracia, que permite uma maioria, com 54 deputados, no parlamento do país.

"Faremos o testemunho desta assinatura à comunidade internacional e assim que as condições forem criadas faremos entrega deste documento aos órgãos de soberania que têm a responsabilidade de cumprir os ditames constitucionais para o início da atividade governativa", afirmou Domingos Simões Pereira.

Segundo o vice-presidente da APU-PDGB, Mamadu Saliu Lamba, salientou que o seu partido vai assumir a responsabilidade com o povo guineense e pediu à população para se reencontrar, salientando que todos são vencedores para o "bem da Guiné-Bissau".

"A União para a Mudança acaba de assumir uma responsabilidade histórica da salvaguarda dos valores e princípios da democracia e sobretudo de garantir aquilo que é fundamental para que o nosso país possa ultrapassar as crises cíclicas que tem vindo a viver", afirmou o presidente da União para a Mudança.

Para Agnelo Regala, a assinatura do acordo mostra que a Guiné-Bissau está "acima de tudo" e que está a ser trilhado um caminho para o desenvolvimento socioeconómico da Guiné-Bissau com base na estabilidade governativa.

Iaia Djaló, líder do Partido da Nova Democracia, disse que o acordo demonstra o compromisso em relação ao futuro da Guiné-Bissau, que vai permitir uma governação "credível e responsável".

Segundo os resultados definitivos das eleições legislativas de 10 de março na Guiné-Bissau, divulgados na sexta-feira pela Comissão Nacional de Eleições, o PAIGC obteve 47 deputados, o Movimento para a Alternância Democrática 27, o Partido de Renovação Social 21, a Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau cinco e a União para a Mudança e o Partido da Nova Democracia elegeram um deputado, cada um.