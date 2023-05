Estão criadas condições para conclusão de desarmamento de guerrilheiros da Renamo, diz PR moçambicano

"Durante o encontro, foi constatado que estão criadas as condições logísticas e materiais para a conclusão do processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR)", indica a Presidência em nota oficial, sem avançar datas.

A conclusão do processo está refém do encerramento da base central do braço armado da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) na serra da Gorongosa, centro de Moçambique, como resultado do processo do DDR previsto no acordo de paz assinado com o Governo da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) em 2019.

Entre as reclamações que atrasaram o encerramento da base, o principal partido de oposição em Moçambique destaca os atrasos nas pensões que deviam ser pagas aos guerrilheiros desmobilizados.

Segundo a nota da Presidência, o pagamento das pensões terá início depois da conclusão do DDR, nos termos de um decreto que fixa benefícios da segurança social dos desmobilizados no âmbito dos acordos de paz.

A nota da Presidência moçambicana avança ainda que Filipe Nyusi e Ossufo Momade debateram o relatório da comissão que avaliou a viabilidade das primeiras eleições distritais em Moçambique e concluiu que não há condições para a realização do escrutínio em 2024.

A introdução de eleições distritais a partir de 2024 para os administradores dos 154 distritos, atualmente nomeados pelo poder central, é parte do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, no âmbito dos esforços para um modelo de governação descentralizada.

"A esse propósito, as partes debruçaram sobre a necessidade de criar uma comissão de trabalho alargada que vai continuar a refletir sobre as competências dos órgãos de governação descentralizada", conclui a Presidência moçambicana.