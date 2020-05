Estão de volta os dias de violência a Hong Kong

As autoridades dispararam gás lacrimogéneo para dispersar os protestos, no centro financeiro da cidade. Foram detidas pelo menos 300 pessoas.



Os manifestantes planeavam reunir-se no Conselho Legislativo de Hong Kong para demonstrar repúdio pela a chamada "lei do hino nacional".



Esta proposta de lei pretende criminalizar os insultos ao hino chinês e surge depois de a China ter anunciado a intenção de aprovar também uma lei de defesa da segurança nacional, que poderá limitar as liberdades em Hong Kong.